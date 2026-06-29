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  3. Нов гард в националния отбор за мача с Норвегия, Везенков започна тренировки в Ботевград

Нов гард в националния отбор за мача с Норвегия, Везенков започна тренировки в Ботевград

  • 29 юни 2026 | 20:04
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Мъжкият национален отбор по баскетбол на България има ново попълнение и това е гардът Михаил Калинов. Той попадна в разширения състав на селекционера на "лъвовете" Любомир Минчев, а след това отпадна от сметките му, за да се присъедини към младежкия национален отбор, но поради проблемите на тази позиция започна подготовка за важния мач от предварителните квалификации с Норвегия за ЕвроБаскет 2029.

Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!
Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

Това се случи, след като стана ясно, че американският гард Умоджа Гибсън няма да може да получи своя български паспорт навреме, за да бъде картотекиран за срещата, която ще се изиграе на 5 юли в "Арена Ботевград". Според информацията на Sportal.bg, баскетболистът на Цедевита Любляна дори вече се е прибрал в Америка.

Другата голяма новина от откритата тренировка на представителния ни тим, която се проведе днес в Ботевград е включването в работния процес на суперзвездата на българския баскетбол Александър Везенков.

Тренировки с отбора поднови и гардът Александър Гавалюгов, който получи контузия в кръста, но все още неговото участие е под въпрос.

Снимки: БФБаскетбол - Фейсбук

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