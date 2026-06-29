РИОСВ поиска от Община Русе план-график за възстановяване на язовира в Николово

По сигнал за критично ниски нива на водите на язовир „Николово“ на територията на Лесопарк „Липник“ е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и община Русе.

Извършен е обход на язовира, в който попадат шест имота, като не са установени мъртви риби. Към момента водата се изпуска контролирано през основния изпускател, като по данни на общината нивото се поддържа на кота 75,47 метра надморска височина. Водната дължина на язовира е около 1450 м. В част от имотите се наблюдава началото на процес на еутрофикация – интензивно развитие на водорасли. В друга, водата е понижена и до брега е започнал растеж на тръстика.

От Регионалната лаборатория – Русе при ИАОС са извършени моментни измервания в три точки – на около 50 метра от язовирната стена, от средата на язовира и при опашката му, по показатели разтворен кислород, pH, температура и електропроводимост. Алкалността на водата (pH) е леко завишена, което може да се обясни с цъфтежа на водораслите. Концентрацията на разтворен кислород е висока, което към момента не създава опасност от измиране на риби.

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Дадени са предписания на община Русе да представи план-график в РИОСВ – Русе с мерки за ремонтно-възстановителни дейности на язовирната стена и повишаване нивото на язовир „Николово“.

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Язовир „Николово“ е изкуствено създаден водоем на река Сараджийска, която зауства в р. Дунав. Територията не е защитена и не попада в европейската мрежа НАТУРА 2000. Най-близката зона е ЗЗ „Мартен – Ряхово“, която отстои на над 9 км от язовира.

rusemedia.com

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