КПС Астери с 13 медала в състезанието "Млад спасител" във Варна

Варненският клуб по плувни спортове Астери записа силно представяне в Националното състезание “Млад спасител“, организирано със съдействието на Българския червен кръст, Община Варна, ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" и "Българската асоциация "Спорт за учащи".

Участниците премериха сили в няколко специализирани дисциплини: плуване в открити води на 200 и 400 метра, плажни флагове, щафета „4 по 90 метра плажен спринт“ и направа на морски възли.

На 200 м плуване в открити води Кристиян Василев и Стилиян Александров взеха златни медали, а с бронзови отличия се поздравиха Дарина Костова, Димитър Кавръков и Станислав Стратиев.

На 400 м плуване в открити води Александър Шопов, Богомил Яковчев и Камен Ангелов взеха съответно злато, сребро и бронз.

Стефан Георгиев завърши на второ място в дисциплината "Плажни флагове".

В щафетите талантите на Астери се наредиха четири пъти втори: на 4х90м при девойките (родени 2014 - 2015 г), момчетата (2012 - 2013 г.), юношите старша възраст (2009 - 2011 г.) и девойките старша възраст (2009 - 2011 г). Основната цел на състезанието бе младите хора да демонстрират умения и техники за реакция при инциденти във вода, в съответствие с правилата на Международната федерация по водно спасяване.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google