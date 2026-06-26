Ива Ереминова завърши седма на финала на 1-метров трамплин на Европейското в Будапеща

Ива Ереминова завърши на седма позиция на финала на 1-метров трамплин на Европейското първенство по скокове във вода за юноши и девойки в Будапеща (Унгария).
Състезателката на Георги Чобанов се класира с осми резултат след квалификацията, но на финала направи по-добре своята волна програма и се придвижи с едно място напред.
Преди два дни Ереминова зае девета позиция на финала на кула.
В неделя в Будапеща за нея предстои участие в дисциплината 3 метра трамплин.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google