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  3. Ива Ереминова завърши седма на финала на 1-метров трамплин на Европейското в Будапеща

Ива Ереминова завърши седма на финала на 1-метров трамплин на Европейското в Будапеща

  • 26 юни 2026 | 19:33
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Ива Ереминова завърши седма на финала на 1-метров трамплин на Европейското в Будапеща

Ива Ереминова завърши на седма позиция на финала на 1-метров трамплин на Европейското първенство по скокове във вода за юноши и девойки в Будапеща (Унгария).

Състезателката на Георги Чобанов се класира с осми резултат след квалификацията, но на финала направи по-добре своята волна програма и се придвижи с едно място напред.

Преди два дни Ереминова зае девета позиция на финала на кула.

В неделя в Будапеща за нея предстои участие в дисциплината 3 метра трамплин.

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