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  3. 3057 русенци подкрепиха петиция “Да спасим язовир Николово”

3057 русенци подкрепиха петиция “Да спасим язовир Николово”

  • 25 юни 2026 | 11:40
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3057 русенци подкрепиха петиция “Да спасим язовир Николово”

3057 русенци подкрепиха петицията “Да спасим язовир Николово”.

Шампиони тренират в тиня: Русенски спортисти без вода, без дистанция и без време за чакане
Шампиони тренират в тиня: Русенски спортисти без вода, без дистанция и без време за чакане

Новината обяви директорът на спортното училище в Руси “Майор Атанас Узунов” Евгени Недев в профила си в социалните медии.

Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа
Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

“Връчих на кмета на Пенчо Милков кмет на Община Русе петиция “Да спасим язовир Николово” подписана от 3057 мои съграждани. Благодаря на всички които подкрепиха подписката!Не получих очакваните отговори затова завърших с думите на Наполеон Бонапард: “Величието на делата не е в тяхната големина ,а в тяхната навременност”, написа Евгени Недев.

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