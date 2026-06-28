Мaрит Стенберген подобри световния рекорд по плуване на 100 метра

Нидерландката Мaрит Стенберген подобри световния рекорд в плуването на 100 метра свободен стил, след като свали три стотни от постижението на Сарах Сьостром от 2017 по време на турнира по "Сете Коли" в Италия. Новото върхово постижение е 51.68 секунди.

Стенберген бе на второ място при преполовяване на дистанцията с 24.98 секунди и изоставаше с четири стотни на Шивон Хохи, но нидерландката направи фантастичен финал. Тя записа 26.70 секунди на последните 50 метра и спечели победата с време 51.68, което е с две десети по-добро от доскорошното й върхово постижение.

Стенберген започна новия сезон с най-добро време 52.26 секунди на 100 метра свободен стил, записано на световните финали през 2024. Само за изминалите няколко месеца тя подобри плуването си с повече от половин секунда, като първо го направи с 52.13 в Монако. След това тя записа второто най-бързо плуване в историята с 51.86 секунди в Испания.

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