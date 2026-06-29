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Американка подобри световния рекорд на 50 метра плуване свободен стил

  • 29 юни 2026 | 03:12
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Американка подобри световния рекорд на 50 метра плуване свободен стил

Американката Гретчен Уолш подобри световния рекорд в плуването на 50 метра свободен стил за жени, само девет дни след като нейната сънародничка Кейт Дъглас постави нов рекорд в спринтовата дистанция.

Уолш постигна 23.55 секунди на състезание в Рим, с което подобри с 0.04 постижението, поставен от Дъглас в Индианаполис на 19 юни.

Сара Шьострьом от Швеция, която държеше световния рекорд преди Дъглас, завърши втора с 23.86 секунди.

Уолш и Дъглас са бивши съотборнички в Университета на Вирджиния и все още тренират заедно, пише АП.

23-годишната Уолш, която спечели два златни медала с щафетата на Олимпийските игри в Париж 2024, държи и световния рекорд на 50 метра в малък басейн и на 100 метра бътерфлай в 50-метров басейн.

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