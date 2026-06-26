Националният турнир по водно спасяване "Купа Стоян Андонов" събра 120 състезатели в Бургас

Първото издание на Националния турнир по водно спасяване „Купа Стоян Андонов“ събра в Бургас 120 състезатели от 10 отбора. Състезанието бе организирано с помощта на над 30 доброволци и съмишленици на водноспасителната дейност, сред които преподаватели и студенти от НСА „Васил Левски“, специалност „Спортна анимация“ и от плувен клуб „Започни да плуваш“, с подкрепата на Български червен кръст и Община Бургас.

Сред официалните гости бяха представителите на НСА – доц. Христо Андонов, зам.-ректор по учебната работа, който връчи на организаторите поздравителен адрес от проф. Красимир Петков, ректор на Спортната академия, проф. Николай Изов – помощник-ректор, председател на Водноспасителната служба на БЧК и член на Националния съвет на организацията и доц. Йордан Донев – ръководител на катедра „Водни спортове“, както и зам.-кметът на Община Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров, общинските съветници Иван Станев, Васил Загорчев и Боян Дяков и членове на семейството на Стоян Андонов.

Участниците бяха с възрастов диапазон от 12 до 75 години, разпределени в четири групи: юноши и девойки младша (12-14 г.), юноши и девойки старша (15-17), мъже и жени (18-39) и ветерани мъже и жени (40+). Всички състезатели демонстрираха високо равнище на плувна подготовка и спасителни умения първо в басейн „Парк Арена ОЗК“, а след това и в морето на Северния плаж на Бургас.

Купата „Стоян Андонов“ за крайния победител в комплексното класиране беше спечелена от отбора на БЧК – Велико Търново, второто място заеха състезателите на БЧК – Бургас, а трети е съставът на НСА – БЧК София.

С турнира организаторите почетоха паметта на доц. Стоян Андонов, личност с изключителен принос за развитието на водното спасяване у нас. Другата основна цел на състезанието беше да бъде популяризиран спортът водно спасяване и да се стимулират неговото развитие и превенцията на водната безопасност сред подрастващите.

Доц. Стоян Андонов 40 години бе преподавател в НСА „Васил Левски“, където е и ръководител на катедра „Водни спортове (2016-2018). Зам.-министър на младежта и спорта на Република България в три правителства (2018-2021 и април 2024 до 5 ноември 2025).

Успешен състезател по плуване на "Левски-Спартак" с треньор Стефан Попов - Замората, Андонов е абсолютен световен шампион по водно спасяване през 1981 г. Активен деятел на водното спасяване, директор на Водно-спасителната служба в БЧК, председател на Националната комисия по водно спасяване към БЧК (от 2006 г.) и член на НС на БЧК, председател на УС на клуб „Водни спортове“ към НСА (2017-2019), дългогодишен член на УС на БФ плувни спортове, член на „Образователната комисия“ към Международната федерация по водно спасяване (ILSE, от 2008 г.).

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