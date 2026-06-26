Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Националният турнир по водно спасяване "Купа Стоян Андонов" събра 120 състезатели в Бургас

Националният турнир по водно спасяване "Купа Стоян Андонов" събра 120 състезатели в Бургас

  • 26 юни 2026 | 10:19
  • 328
  • 0
Националният турнир по водно спасяване "Купа Стоян Андонов" събра 120 състезатели в Бургас

Първото издание на Националния турнир по водно спасяване „Купа Стоян Андонов“ събра в Бургас 120 състезатели от 10 отбора. Състезанието бе организирано с помощта на над 30 доброволци и съмишленици на водноспасителната дейност, сред които преподаватели и студенти от НСА „Васил Левски“, специалност „Спортна анимация“ и от плувен клуб „Започни да плуваш“, с подкрепата на Български червен кръст и Община Бургас.

Сред официалните гости бяха представителите на НСА – доц. Христо Андонов, зам.-ректор по учебната работа, който връчи на организаторите поздравителен адрес от проф. Красимир Петков, ректор на Спортната академия, проф. Николай Изов – помощник-ректор, председател на Водноспасителната служба на БЧК и член на Националния съвет на организацията и доц. Йордан Донев – ръководител на катедра „Водни спортове“, както и зам.-кметът на Община Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров, общинските съветници Иван Станев, Васил Загорчев и Боян Дяков и членове на семейството на Стоян Андонов.

Участниците бяха с възрастов диапазон от 12 до 75 години, разпределени в четири групи: юноши и девойки младша (12-14 г.), юноши и девойки старша (15-17), мъже и жени (18-39) и ветерани мъже и жени (40+). Всички състезатели демонстрираха високо равнище на плувна подготовка и спасителни умения първо в басейн „Парк Арена ОЗК“, а след това и в морето на Северния плаж на Бургас.

Купата „Стоян Андонов“ за крайния победител в комплексното класиране беше спечелена от отбора на БЧК – Велико Търново, второто място заеха състезателите на БЧК – Бургас, а трети е съставът на НСА – БЧК София.

С турнира организаторите почетоха паметта на доц. Стоян Андонов, личност с изключителен принос за развитието на водното спасяване у нас. Другата основна цел на състезанието беше да бъде популяризиран спортът водно спасяване и да се стимулират неговото развитие и превенцията на водната безопасност сред подрастващите.

Доц. Стоян Андонов 40 години бе преподавател в НСА „Васил Левски“, където е и ръководител на катедра „Водни спортове (2016-2018). Зам.-министър на младежта и спорта на Република България в три правителства (2018-2021 и април 2024 до 5 ноември 2025).

Успешен състезател по плуване на "Левски-Спартак" с треньор Стефан Попов - Замората, Андонов е абсолютен световен шампион по водно спасяване през 1981 г. Активен деятел на водното спасяване, директор на Водно-спасителната служба в БЧК, председател на Националната комисия по водно спасяване към БЧК (от 2006 г.) и член на НС на БЧК, председател на УС на клуб „Водни спортове“ към НСА (2017-2019), дългогодишен член на УС на БФ плувни спортове, член на „Образователната комисия“ към Международната федерация по водно спасяване (ILSE, от 2008 г.).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

КПС Астери с 13 медала в състезанието "Млад спасител" във Варна

КПС Астери с 13 медала в състезанието "Млад спасител" във Варна

  • 25 юни 2026 | 17:29
  • 784
  • 0
3057 русенци подкрепиха петиция “Да спасим язовир Николово”

3057 русенци подкрепиха петиция “Да спасим язовир Николово”

  • 25 юни 2026 | 11:40
  • 4473
  • 1
Ива Ереминова девета във финала на кула на Европейското по скокове във вода

Ива Ереминова девета във финала на кула на Европейското по скокове във вода

  • 24 юни 2026 | 20:29
  • 1303
  • 0
Комодор стана шампион по водна топка при 18-годишните

Комодор стана шампион по водна топка при 18-годишните

  • 24 юни 2026 | 16:45
  • 553
  • 0
Връчиха голямо отличие на шампионите по водна топка от Черно море Тича

Връчиха голямо отличие на шампионите по водна топка от Черно море Тича

  • 24 юни 2026 | 16:32
  • 1247
  • 1
Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

Протест за съдбата на язовира в Николово, хората се тревожат от еко катастрофа

  • 23 юни 2026 | 17:21
  • 776
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Арда - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 1:0 Арда - гледайте на живо!

  • 26 юни 2026 | 11:12
  • 6414
  • 0
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 59331
  • 97
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 41382
  • 24
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 37862
  • 35
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 12517
  • 4
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 19179
  • 4