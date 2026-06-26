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Плувай за добра кауза: Десетият Благотворителен плувен маратон "Цонка Тодорова" ще е на 5 юли

  • 26 юни 2026 | 10:58
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Плувай за добра кауза: Десетият Благотворителен плувен маратон "Цонка Тодорова" ще е на 5 юли

Десетият Благотворителен плувен маратон "Цонка Тодорова" предстои на 5 юли в Бургас. „Плувай за добра кауза!“ е отново призива на организаторите – сдружение „Онкоболни и приятели“. Маратонът е от остров „Света Анастасия" до местността Чукалята, като разстоянието е 1,8 км. Средствата събрани чрез събитието ще спомогнат за подпомагане на дейностите за социална рехабилитация на хора с онкологични заболявания.

„През месец април в сдружението назначихме рехабилитатор, който да помага на нашите членове, но нямаме достатъчно средства, за да може да му се заплаща за услугите, които онкоболните получат ежедневно за раздвижване след операция! При първото издание на маратона участваха 30 - 40 англичани, тъй като идеята дойде от Джон Болджър и неговата съпруга Краси Профирова, която е бургазлийка. При следващите издания на благотворителните плувания участниците станаха 70 - 80, а миналата година имахме рекорд - 208 души!”, , каза Катя Демирева от сдружението.

Таксата за участие е 35 евро, можете да се запишете през електронна платформа, но може да го направите и в деня на събитието, преди отплаването на корабчето за остров "Света Анастасия" в 8 часа от Магазия 1.

Организаторите посочват, че всяко участие има значение, тъй като събитието е насочено не само към набиране на средства, но и към изграждане на общност, която вярва в силата на взаимната подкрепа. Лице на благотворителния плувен маратона за поредна година ще е актрисата Йоана Буковска Давидова.

В навечерието на юбилейното издание на благотворителния плувен маратон ще се проведе и концерт. Той ще е на 4 юли на открита сцена "Охлюва". В него в подкрепа на каузата ще се включат танцови и музикални състави и индивидуални изпълнители.

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