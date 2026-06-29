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  3. Владимир Кличко се срещна с боксовите таланти на "Герена"

Владимир Кличко се срещна с боксовите таланти на "Герена"

  • 29 юни 2026 | 18:56
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Владимир Кличко се срещна с боксовите таланти на "Герена"

Владимир Кличко е в България по покана на президента на Българска федерация по бокс Красимир Инински. Той посети боксовата зала край стадион "Георги Аспарухов" и се срещна с талантите на Левски.

Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори
Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори

Украинската легенда поздрави всички присъстващи деца и боксьори от всички възрасти и ги похвали, че са в залата, а не вкъщи с таблети и телефони в ръце. "Вие вече сте шампиони и сега е въпросът да ставате още по-добри занапред", каза Кличко.

13 Владимир Кличко посети боксовата зала на Левски

Той се качи на ринга и направи кратка демонстрация на боксови техники с някои шампиони от подрастващите възрасти на Левски. Кличко раздаде автографи и се снима с всички желаещи.

13 Владимир Кличко посети боксовата зала на Левски

Кличко е в София в ролята си на глобален посланик на бокса, като по-рано през деня се срещна с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

13 Владимир Кличко посети боксовата зала на Левски

Украинската легенда ще помага с рекламата на Европейското първенство по бокс в България от 15 до 26 септември. То ще е първият турнир под егидата на European boxing, като генералният секретар на организацията Мартин Волке също е у нас.

Министър Енчо Керязов обсъди с Владимир Кличко развитието на бокса и предстоящото Европейско първенство в София
Министър Енчо Керязов обсъди с Владимир Кличко развитието на бокса и предстоящото Европейско първенство в София
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Снимки: Владимир Иванов

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