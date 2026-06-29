Волейболните национали остават 8-и в световната ранглиста

Мъжкият национален отбор на България завърши втората седмица в Лигата на нациите на осма позиция в ранглистата на FIVB. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е с 274.11 точки в актива си.

След победата си над Украйна с 3:1 гейма "лъвовете" спечелиха 6.65 точки.

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

Украинските национали са на 12-а позиция с 245.50 точки.

България е на 8-а позиция във VNL след втората седмица

Полша отново е лидер с 376.46 точки, втори е тимът на Италия - с 362.13 точки.

Трети е тимът на САЩ с 333.43 точки.

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