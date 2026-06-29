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Капитанът на Черно море подписа нов договор

  • 29 юни 2026 | 12:47
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Васил Панайотов отново ще радва публиката на Черно море Варна, след като преподписа договор с клуба. Напоследък той се подготвяше с отбора, а оставането му вече е факт. Така Панайотов, един от любимците на „зелено-бялата“ агитка, ще продължи кариерата си на „Тича“.

Черно море тренира двуразово
Черно море тренира двуразово

Заедно с Живко Атанасов, двамата най-опитни играчи в състава, те ще бъдат основа, върху която ще се гради отборът за началото на новия сезон в efbet Лига.

/Пламен Трендафилов/

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