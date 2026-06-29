Черно море тренира двуразово

Черно море поднови тренировки с двуразови занимания на лагера в Трявна. В подготовката към отбора се включи капитана Васил Панайотов, който се завърна при "моряците" в края на миналата седмица и вече тренира на пълни обороти, съобщават от варненския клуб.

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В понеделник и вторник варненци ще продължат с интензивна работа в по две сесии дневно, като акцентът пада върху физическата подготовка, тактическите елементи и играта с топка.

В средата на седмицата Черно море ще изиграе втората си контрола от началото на лятната подготовка. Съперник ще бъде тимът на Локомотив Горна Оряховица, а мачът ще се проведе на градския стадион "Ангел Кънчев" в Трявна на 1 юли. Началният час ще бъде обявен допълнително.

"Моряците" вече записаха успех в първата си проверка - 1:0 срещу Янтра Габрово, като попадението бе дело на Георги Лазаров още през първата част.

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