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Илиан Илиев освободи алжирско крило

  • 26 юни 2026 | 13:15
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Треньорът на Черно море Илиан Илиев освободи алжирски флангови нападател, съобщава „Тема Спорт“. Това е алжирецът с френски паспорт Софиан Болул. 26-годишното дясно крило бе поканен на пробен период, но едва след няколко тренировки бившият играч на швейцарските Киасо и Аарау трябваше да си събере багажа.

Черно море тръгна с минимален успех в контролите с помощта на гредите
Черно море тръгна с минимален успех в контролите с помощта на гредите

До момента Черно море привлече Александър Тодоров (халф от Монтана), Венцислав Керчев (защитник от Добруджа) и Петър Андреев (нападател от Монтана). Предстои договор с варненци да подпише и централният бранител Лучано Скуадроне. Това обаче ще се случи в началото на следващия месец. Причината е, че до 30 юни той има договор с Берое. Въпреки липсата на контракт, Скуадроне игра в контролата срещу втородивизионния Янтра, която се проведе в сряда в Трявна. Тя бе спечелена от варненци с 1:0, а голът бе дело на Георги Лазаров.

Следващият спаринг на моряците по време на лагера им е на 1 юли, сряда. Тогава противник ще е Локо Горна Оряховица.

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