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Играч на Аарау тренира с Черно море

  • 23 юни 2026 | 10:46
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Играч на Аарау тренира с Черно море

Алжирският футболист Софиян Балул тренира с отбора на Черно море по време на летния лагер в Трявна. Той е роден в Нант, притежава френски паспорт и за последно е играл за Аарау, а преди това има два сезона в Райндорф Алтах. За Черно море привличането на флангови футболисти е приоритет след раздялата с Уеслен Жуниор, Жоао Педро, Фелипе Кардосо и Андреяс Калкан. Друг вариант за подсилване е аржентинският защитник Лучано Скуадроне, който за последно е играл за Флямуртари.

Варненският тим търси нови решения и в центъра на отбраната след напускането на Влатко Дробаров и Росен Стефанов. Известно е, че Черно море провежда основната част от лятната си подготовка в Трявна, като лагерът започна през втората половина на юни и клубът очаква нови попълнения преди началото на сезона.

Пламен Трендафилов

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