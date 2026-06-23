Новите попълнения на Черно море ще запишат първи минути утре

Черно море обяви, че новите попълнения на тима ще запишат неофициален дебют в първата контрола на тима. “Моряците” се изправят срещу Янтра (Габрово) утре от 18:00 часа в Трявна, а Венцислав Керчев, Александър Тодоров и Петър Андреев ще вземат участие.

Ето какво пишат от Черно море:

Утре, 24 юни, Черно море ще изиграе първата си контрола от предсезонната подготовка. Съперник в нея ще бъде Янтра Габрово). Срещата е от 18 часа на градския стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, където „моряците“ са на лагер от вчера. В тима няма футболисти със здравословни проблеми и треньорът Илиан Илиев може да разчита на всички 23-ма играчи. Неофициален дебют ще запишат новите попълнения Венцислав Керчев, Александър Тодоров и Петър Андреев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google