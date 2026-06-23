Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен)
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Новите попълнения на Черно море ще запишат първи минути утре

Новите попълнения на Черно море ще запишат първи минути утре

  • 23 юни 2026 | 18:42
  • 505
  • 0
Новите попълнения на Черно море ще запишат първи минути утре

Черно море обяви, че новите попълнения на тима ще запишат неофициален дебют в първата контрола на тима. “Моряците” се изправят срещу Янтра (Габрово) утре от 18:00 часа в Трявна, а Венцислав Керчев, Александър Тодоров и Петър Андреев ще вземат участие.

Ето какво пишат от Черно море:

Утре, 24 юни, Черно море ще изиграе първата си контрола от предсезонната подготовка. Съперник в нея ще бъде Янтра Габрово). Срещата е от 18 часа на градския стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, където „моряците“ са на лагер от вчера. В тима няма футболисти със здравословни проблеми и треньорът Илиан Илиев може да разчита на всички 23-ма играчи. Неофициален дебют ще запишат новите попълнения Венцислав Керчев, Александър Тодоров и Петър Андреев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гостите закъсняват - контролата на Ботев (Пловдив) ще се забави

Гостите закъсняват - контролата на Ботев (Пловдив) ще се забави

  • 23 юни 2026 | 17:26
  • 921
  • 1
В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич

В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич

  • 23 юни 2026 | 15:54
  • 1522
  • 0
Юноша на Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор

Юноша на Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор

  • 23 юни 2026 | 15:11
  • 1653
  • 0
ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

  • 23 юни 2026 | 13:46
  • 1031
  • 0
Берое стартира подготовка с 25 футболисти

Берое стартира подготовка с 25 футболисти

  • 23 юни 2026 | 13:28
  • 1254
  • 0
Пореден португалец в Спартак (Варна)

Пореден португалец в Спартак (Варна)

  • 23 юни 2026 | 13:13
  • 951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 5:0 Етър, два гола на Рейналдо

Левски 5:0 Етър, два гола на Рейналдо

  • 23 юни 2026 | 19:13
  • 18117
  • 56
Съставите на Португалия и Узбекистан, Роналдо отново е титуляр

Съставите на Португалия и Узбекистан, Роналдо отново е титуляр

  • 23 юни 2026 | 18:52
  • 2664
  • 5
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 24648
  • 20
Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Плевен) - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Плевен) - гледайте на живо!

  • 23 юни 2026 | 19:05
  • 9646
  • 8
Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 21073
  • 34
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 10550
  • 7