Лиам Лоусън ще търси обяснение от Рейсинг Булс след объркване със заповедите от бокса

Лиам Лоусън „вероятно“ ще поиска разговори с ръководството на Рейсинг Булс след изненадваща атака от съотборника му Арвид Линдблад по време на състезанието в Австрия.

През целия уикенд Лоусън и Линдблад бяха петият по сила отбор на пистата след Мерцедес, Ферари, Ред Бул и Макларън, като заеха девета и десета позиция на стартовата решетка за надпреварата от 71 обиколки. В състезанието двамата пилоти завършиха на позициите, от които стартираха, като и Лоусън, и Линдблад записаха точки за четвърти пореден уикенд от Гран При.

Въпреки това Лоусън изрази недоволство, след като беше атакуван от Линдблад, въпреки че е получил инструкции да пази спирачките на болида. Именно проблем със спирачките вече беше довел до отпадането и на двата автомобила на Кадилак още в първите турове на състезанието. Новозеландецът заяви, че „вероятно“ ще потърси обяснение как се е стигнало до тази ситуация.

„Първите няколко обиколки бяха много, много горещи и това се усещаше в кокпита, но след това се концентрирах и всичко беше наред“, каза Лоусън пред медиите.



„Имахме стратегия и я изпълнихме в първия стинт, а след това се опитвахме да контролираме темпото. Казаха ми да пазя спирачките и че няма да бъда атакуван.



„Бях атакуван, така че това не беше точно по план. Просто се постарах да остана близо до него във втория стинт и отново го изпреварих“, добави той.



На въпрос дали това объркване е нещо, което трябва да бъде обсъдено, Лоусън отговори: „Вероятно, така мисля.“

От своя страна Линдблад съобщи, че не е получавал инструкции от бокса да не атакува Лоусън и че просто се е „впуснал в битката“.

„Доволен съм от състезанието, това са двойни точки за отбора, така че като цяло уикендът е добър“, започна британецът.



„Опитах сериозно и в началото на втория стинт го изпреварих. Бях пред него през целия втори стинт, но след това отборът ме извика в бокса една обиколка по-рано за финалното спиране.



„Така той излезе напред, пресече ме с нови гуми. Видях, че това ще се случи, предполагах, че ще го направят, но всичко е наред, няма голямо значение.



„Забавлявах се, впуснах се в битката и мисля, че направих добро състезание“, каза още единственият новобранец във Формула 1 през 2026 година.

Съдейки по радиокомуникациите, на Лиам няма да му се наложи да иска разговори. Алън Пърмейн ще се скара сериозно на Линдблад. От бокса са му наредили да пази позиция и да вдига крака от газта, за да щади спирачките и гумите. Лиам е попитал дали ще бъде атакуван отзад, а инженерът му е отговорил с „не“. Въпреки това Линдблад го е атакувал с рискова маневра. С това той е поставил под въпрос възможността на отбора да спечели точки, ако беше предизвикал сблъсък между двата болида или ако спирачките се бяха запалили, водейки до отпадания.

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Снимки: Gettyimages