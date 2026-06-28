От Парагвай демонстрираха увереност и предупредиха Германия

Капитанът на парагвайския национален отбор Густаво Гомес демонстрира увереност и концентрация преди срещата от 1/16-финалите на Световното първенство, като „гуараните“ ще срещнат състава на Германия в понеделник. Но разликата в историческите постижения между двата тима не плаши момчетата от Южна Америка.

„Върнахме се да се състезаваме с най-добрите и сме тук, за да се борим до самия край. Дойдохме, за да класираме Парагвай на възможно най-високото място на Световните финали“, написа 33-годишният лидер на тима в страницата си в социалната мрежа инстаграм. „Нищо още не е свършило, така че очаквайте!".

Парагвай е на Свентовно първенство по футбол за първи път от 2010-а година и стигна до фазата на елиминациите като един от осемте най-добри трети отбора. Германия, четирикратен световен шампион, е срещала Парагвай един път на финали и това е през 2002-а година, когато Бундестимът се наложи с 1:0 по пътя към финала.

„Когато погледнем назад, само ние знаем трудностите, които преодоляхме по пътя. Бяха трудни години, но днес сме тук и се борим с душата си, за да запазим името на страната си на върха“, каза категоричен е защитникът. „А ако един парагваец вярва, няма за него нищо невъзможно. Заедно сме по-силни“.

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