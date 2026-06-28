Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. От Парагвай демонстрираха увереност и предупредиха Германия

От Парагвай демонстрираха увереност и предупредиха Германия

  • 28 юни 2026 | 19:25
  • 473
  • 0

Капитанът на парагвайския национален отбор Густаво Гомес демонстрира увереност и концентрация преди срещата от 1/16-финалите на Световното първенство, като „гуараните“ ще срещнат състава на Германия в понеделник. Но разликата в историческите постижения между двата тима не плаши момчетата от Южна Америка.

„Върнахме се да се състезаваме с най-добрите и сме тук, за да се борим до самия край. Дойдохме, за да класираме Парагвай на възможно най-високото място на Световните финали“, написа 33-годишният лидер на тима в страницата си в социалната мрежа инстаграм. „Нищо още не е свършило, така че очаквайте!".

Парагвай е на Свентовно първенство по футбол за първи път от 2010-а година и стигна до фазата на елиминациите като един от осемте най-добри трети отбора. Германия, четирикратен световен шампион, е срещала Парагвай един път на финали и това е през 2002-а година, когато Бундестимът се наложи с 1:0 по пътя към финала.

„Когато погледнем назад, само ние знаем трудностите, които преодоляхме по пътя. Бяха трудни години, но днес сме тук и се борим с душата си, за да запазим името на страната си на върха“, каза категоричен е защитникът. „А ако един парагваец вярва, няма за него нищо невъзможно. Заедно сме по-силни“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Гари Невил: Белингам е най-добрият играч на Англия

Гари Невил: Белингам е най-добрият играч на Англия

  • 28 юни 2026 | 17:30
  • 872
  • 3
Марез: Важното е, че продължаваме

Марез: Важното е, че продължаваме

  • 28 юни 2026 | 17:22
  • 633
  • 0
Кошмар за Тухел: кризата с десните бекове в Англия се задълбочава

Кошмар за Тухел: кризата с десните бекове в Англия се задълбочава

  • 28 юни 2026 | 16:58
  • 3072
  • 4
Хърватски национали засипаха с похвали Модрич, който задмина Марадона по мачове на Световно

Хърватски национали засипаха с похвали Модрич, който задмина Марадона по мачове на Световно

  • 28 юни 2026 | 16:53
  • 1288
  • 1
Владимир Петкович: Изключително съм щастлив, че накрая футболът спечели

Владимир Петкович: Изключително съм щастлив, че накрая футболът спечели

  • 28 юни 2026 | 16:36
  • 1212
  • 0
В Италия: Анчелоти остана последният наш представител на Мондиала

В Италия: Анчелоти остана последният наш представител на Мондиала

  • 28 юни 2026 | 16:35
  • 1101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Одра, Сенси дебютира

ЦСКА 2:1 Одра, Сенси дебютира

  • 28 юни 2026 | 20:33
  • 17457
  • 68
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 73908
  • 153
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 62374
  • 65
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

  • 28 юни 2026 | 17:38
  • 15929
  • 5
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 52240
  • 111
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 27310
  • 19