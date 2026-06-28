Пьотр Нестеров потегли с победа в Милано

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл в турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Милано (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров се наложи в първия си двубой над представителя на домакините Джузепе Ла Вела с 6:1, 6:4 за 70 минути на корта.

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Националът направи три пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той взе аванс от 5:3, загуби подаването си, но в десетия гейм стигна до нов брейк, с който затвори мача.

В следващия кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между италианците Енрико Дала Вале и Федерико Арнаболди.

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През миналата седмица Нестеров за първи път в кариерата си достигна до полуфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър" пред родна публика в Пловдив.

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