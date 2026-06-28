Кисимов пречупи италианец на старта в Роухамптън

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на турнира по тенис на трева от категория J300 на ITF в Роухамптън (Великобритания). Надпреварата в Роухамптън е последната преди „Уимбълдън".

Поставеният под номер 8 Кисимов победи в първата си среща Филипо Алфано (Италия) с 4:6, 6:1, 6:3. Във втория кръг той ще играе срещу Сафир Азам (САЩ).

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки в тандем с Конър Дойг (Република Южна Африка). Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, ще играят на старта срещу представителите на домакините Винсент Флетчър и Алекс Мирингтън.

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