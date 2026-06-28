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Зизу Бергс с първа титла в турнирите на АТP

  • 28 юни 2026 | 15:22
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Зизу Бергс с първа титла в турнирите на АТP

Белгиецът Зизу Бергс спечели първа титла в кариерата си в турнири на АТP. Той триумфира в надпреварата на трева в Ийстборн, Великобритания, след като победи във финала шестия поставен Юго Юмбер от Франция с 3:6, 6:1, 6:4.

Мачът започна в събота, но след само три гейма бе спрян заради дъжд. Така той продължи днес от резултат 2:1 гейма в полза на Юмбер. Французинът започна по-добре при рестартирането и взе първия сет с 6:3.

Инерцията обаче бързо премина на страната на Бергс, който поведе с 3:0 гейма в началото на втория сет, а след това с още един пробив го спечели с 6:1.

В решителната трета част на мача Юмбер и Бергс вземаха подаванията си до 3:3 гейма. Тогава белгиецът получи два шанса за пробив, след като малко по-рано в сета пропусна други два, но този път се справи и поведе с 4:3 гейма.

До края Бергс нямаше колебания и спечели срещата с 6:4.

Успехът ще му позволи да се изкачи до номер 37 в света. Юмбер пък запазва 30-ото си място в ранглистата за началото на "Уимбълдън".

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Снимки: Gettyimages

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