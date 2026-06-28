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  3. Кузманов даде само гейм на индиец в Брашов

Кузманов даде само гейм на индиец в Брашов

  • 28 юни 2026 | 15:53
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Кузманов даде само гейм на индиец в Брашов

Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от категория "Чалънджър 75" в румънския град Брашов с награден фонд 97 640 евро.

Пловдивчанинът, който е поставен под номер 6 в схемата на пресявките, разгроми Виджай-Сундар Прашант (Индия) с 6:0, 6:1 за точно един час на корта.

Първоначално Кузманов трябваше да играе с Нитин Кумар Синха (Индия), но в последния момент той се отказа.

В спор за място в основната схема утре българинът ще излезе срещу Петер Мак (Унгария).

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