Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Франческо Баная обяви щастлива новина преди старта на "Ассен"

Франческо Баная обяви щастлива новина преди старта на "Ассен"

  • 28 юни 2026 | 14:37
  • 941
  • 0
Франческо Баная обяви щастлива новина преди старта на "Ассен"

Само броени минути преди старта на надпреварата за Гран При на Нидерландия двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная обяви щастливата новина, че е станал баща на момче.

Италианецът успя да опази в тайна бременността на своята съпруга Домиция Кастанини, която така или иначе сравнително рядко посещава своя съпруг по време на състезателните уикенд, така че нейното отсъствие не беше нещо необичайно.

Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам
Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам

Новината за раждането на първото дете на семейство Баная идва само няколко дена, след като беше обявено официално, че Пеко Баная ще премине в заводския отбор на Априлия за старта на сезон 2027, след като подписа 4-годишен договор с марката от Ноале.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 41995
  • 52
От Ред Бул се извиниха на Верстапен за катастрофата му в квалификацията

От Ред Бул се извиниха на Верстапен за катастрофата му в квалификацията

  • 28 юни 2026 | 10:26
  • 2087
  • 2
Защо Джордж Ръсел избегна наказание след квалификацията в Австрия

Защо Джордж Ръсел избегна наказание след квалификацията в Австрия

  • 28 юни 2026 | 10:02
  • 5795
  • 4
Очаквайте на живо: Гран При на Австрия във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Австрия във Формула 1

  • 28 юни 2026 | 13:42
  • 5241
  • 2
Ще се намери ли някой, който да се опълчи на Априлия на "Ассен"?

Ще се намери ли някой, който да се опълчи на Априлия на "Ассен"?

  • 28 юни 2026 | 08:00
  • 2782
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

  • 28 юни 2026 | 07:52
  • 28489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 2:1 Украйна! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 2:1 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 28 юни 2026 | 15:31
  • 29143
  • 40
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 41995
  • 52
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 31164
  • 56
Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

  • 28 юни 2026 | 12:45
  • 21838
  • 12
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 12863
  • 7
Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 75380
  • 169