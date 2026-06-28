Франческо Баная обяви щастлива новина преди старта на "Ассен"

Само броени минути преди старта на надпреварата за Гран При на Нидерландия двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная обяви щастливата новина, че е станал баща на момче.

Италианецът успя да опази в тайна бременността на своята съпруга Домиция Кастанини, която така или иначе сравнително рядко посещава своя съпруг по време на състезателните уикенд, така че нейното отсъствие не беше нещо необичайно.

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Новината за раждането на първото дете на семейство Баная идва само няколко дена, след като беше обявено официално, че Пеко Баная ще премине в заводския отбор на Априлия за старта на сезон 2027, след като подписа 4-годишен договор с марката от Ноале.

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Снимки: Gettyimages