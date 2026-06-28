Канаваро след трите поражения на Мондиала: Не обичам да губя

Селекционерът на националния отбор на Узбекистан Фабио Канаваро знае всичко за красотата на Световното първенство. Бившият капитан на италианския тим, извел "адзурите" до титлата на Мондиал 2006, обаче не успя да помогне на азиантците да спечелят поне една точка на турнира в Северна Америка. Специалистът призна, че не обича да губи и не се чувства добре.

Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

"Мислите ли, че не съм нервен и не съм ядосан? Не се чувствам добре, защото не обичам да губя. Разбира се, направихме някои грешки, но не мога да се оплаквам от играчите. Никога няма да се оплаквам от футболистите, защото знам и ви казах, бяхте на пресконференцията и знаете какво казах още в първия ден, когато видяхме жребия. Световното първенство е брутално. Те дадоха всичко от себе си, но са тъжни в съблекалнята. Те страдат повече от всеки друг в Узбекистан, но футболът в страната трябва да се подобри", заяви Канаваро пред медиите.

Капитанът Елдор Шомуродов даде преднина на Узбекистан в мач от Световното първенство за първи път, но след като тимът издържа повече от час, допусна три гола в края на мача срещу ДР Конго и загуби с 1:3. "В днешния мач страхът от победата се прокрадна. Влязохме в съблекалнята на полувремето и когато се върнахме, вече им казах, че трябва да продължим да повишаваме темпото и да държим защитната си линия още по-силна. Казах им как да играят и какво да правят, защото ДР Конго натискаше по крилата чрез своите бекове. Това означаваше, че имаше много пространство за атака зад тях. Вместо това, ние непрекъснато се проваляхме, за да получим топката с гръб към вратата, а в мачове като този, 99 от 100 пъти губим топката точно по този начин", каза още италианецът.

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Снимки: Gettyimages