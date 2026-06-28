От Ред Бул се извиниха на Верстапен за катастрофата му в квалификацията

Ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис заяви след края на квалификацията пред Гран При на Австрия, че причината за катастрофата на Макс Верстапен е техническа повреда.

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Четирикратният световен шампион се разби в деветия завой в края на Q3, след като загуби контрол върху колата си още на влизане в кривата. От думите на Мекис можем да достигнем до заключението, че имало някакъв проблем със затварянето на задното крило на болида на Верстапен в края на зоната за използване на активната аеродинамика.

„Динамиката на инцидента беше доста нетипична. Загубихме аеродинамично притискане в задната част на колата и Макс нямаше никакъв шанс да оцелее. Като отбор ние поемаме пълната отговорност за случилото се и му се извиняваме“, каза Мекис.

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Снимки: Gettyimages