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  3. От Ред Бул се извиниха на Верстапен за катастрофата му в квалификацията

От Ред Бул се извиниха на Верстапен за катастрофата му в квалификацията

  • 28 юни 2026 | 10:26
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Ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис заяви след края на квалификацията пред Гран При на Австрия, че причината за катастрофата на Макс Верстапен е техническа повреда.

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Четирикратният световен шампион се разби в деветия завой в края на Q3, след като загуби контрол върху колата си още на влизане в кривата. От думите на Мекис можем да достигнем до заключението, че имало някакъв проблем със затварянето на задното крило на болида на Верстапен в края на зоната за използване на активната аеродинамика.

„Динамиката на инцидента беше доста нетипична. Загубихме аеродинамично притискане в задната част на колата и Макс нямаше никакъв шанс да оцелее. Като отбор ние поемаме пълната отговорност за случилото се и му се извиняваме“, каза Мекис.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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