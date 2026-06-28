Юноша подписа първи професионален договор със Септември (Сф)

Юношата на Септември (София) Никола Генчев подписа своя първи професионален договор с клуба. Роден на 19 ноември 2008 година, Никола е част от школата на столичани още от шестгодишна възраст. През целия си път в Академията той неизменно носи капитанската лента - признание за лидерските му качества, характера и отношението, с което ежедневно защитава цветовете на "виненочервените"

"Като един от най-талантливите футболисти в своето поколение, Никола има основна заслуга за успехите на набор 2008 през последните години. През изминалия сезон бе част от впечатляващият пролетен полусезон, който записа дублиращият отбор на Септември и бе сред водещите фигури в отбора, който заслужено спечели шампионската титла в елитна юношеска група до 18 години и си осигури участие в Младежката Шампионска лига – ново постижение за клуба.

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Освен с безспорните си гениалност и футболни качества, Никола впечатлява със своя професионализъм, дисциплина, силен характер и лидерство както на терена, така и извън него. Закономерно през последните години той се утвърди и като неизменна част от националните гарнитури на България.

Подписването на първия професионален договор е естествено продължение на дългогодишния труд, постоянството и развитието му в Академията на Септември. Това е важна крачка по неговия път, но и началото на още по-големи предизвикателства и отговорности.

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Пожелаваме на Никола здраве, увереност и още много успехи с екипа на Септември. Вярваме, че най-доброто за него тепърва предстои!", написаха от клуба.

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