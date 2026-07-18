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Ком (Берковица) стартира лятната подготовка

  • 18 юли 2026 | 23:57
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Ком (Берковица) стартира лятната подготовка

Представителният тим на Ком (Берковица) стартира лятна подготовка. Старши треньорът Венци Иванов изведе 17 футболисти за първа тренировка, а четири от тях са нови попълнения.

Това са Стилиян Асенов от Монтана, както и Лъчезар Сибинов, Симеон Симеонов, Борислав Димитров от юношеската формация до 18 години на втородивизионния тим. След днешната тренировка за отбора от Берковица следват четири проверки през идните три седмици.

ЕТО ПРОГРАМАТА ЗА ПРОВЕРКИТЕ

29 юли (сряда): Апоел Кфар Саба U17
31 юли (петък): Монтана
5 август (сряда): Апоел Кфар Саба U19
8 август (събота): Монтана U19

През идния сезон Ком (Берковица) ще бъде част от Северозападната Трета лига, където официално кампанията стартира на 22 август (събота).

СНИМКИ: komberkovitsa.com

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