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България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 08:11
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Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес 8-ия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу силния тим на Украйна в последната си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Двубоят е днес следобед от 14,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите
България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

"Лъвовете" имаха три петгеймови битки до момента на турнира. Първо българските момчета удариха световния шампион Италия, след това изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения, а снощи измъкнаха нова драматична победа, но срещу Канада.

Украйна даде гейм на Канада, но записа трета поредна победа
Украйна даде гейм на Канада, но записа трета поредна победа

От друга страна Украйна се представя повече от отлично в Любляна, като постигна 3 победи - с по 3:1 над Бразилия и Канада и разгром срещу "Скуадра адзура" с 3:0 гейма.

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