Украйна даде гейм на Канада, но записа трета поредна победа

Волейболистите от националния отбор на Украйна продължават с отличното си представяне от началото на тазгодишната Лига на нациите, след като постигнаха 3-а поредна и общо 5-а победа. Воденият от Раул Лосано тим даде гейм, но се наложи над Канада с 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23) в третата си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, играна тази вечер пред едва около 700 зрители в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Така украинците излязоха начело в общото временно класиране на основната фаза на надпреварата с 5 победи, 2 загуби и 16 точки. Канада е със само 1 победа, 5 загуби и 6 точки в актива си. Утре (27 юни) Украйна ще почива, докато "кленовите листа" ще играят с България от 17,30 часа българско време. Украинският тим пък ще излезе срещу световните вицешампиони в последния си мач на турнира в неделя (28 юни) от 14,00 часа.

Васил Тупчий стана най-полезен с 20 точки (2 блока), а Олег Плотнитский добави още 17 точки (1 ас) за победата на Украйна.

За тима на Канада Ксандър Кетжински реализира 17 точки (1 блок), докато Джаксън Хауи приключи с 14 точки (5 блока! и 2 аса).

УКРАЙНА - КАНАДА 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)

УКРАЙНА: Юрий Синиця 4, Васил Тупчий 20, Олег Плотнитский 17, Иля Ковальов 4, Юрий Семенюк 10, Максим Дрозд 2 - Ярослав Пампушко-либеро (Дмитро Янчук 7, Олександър Бойко 3, Сергий Йевстратов, Владислав Шчуров 2, Евгений Кисилюк)

Старши треньор: РАУЛ ЛОСАНО

КАНАДА: Люк Хър, Ксандър Кетжински 17, Броуди Хофър 10, Ерик Сиксна 3, Джаксън Хауи 14, Пиърсън Ешенко 8 - Закари Холъндс-либеро (Джаксън Йънг 11, Макс Елгърт 1, Шарън Върнън-Евънс, Куинтън Грийнидж-либеро)

Старши треньор: ДЕЙНИЪЛ ЛЮИС.

Снимки: volleyballworld.com

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