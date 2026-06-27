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Резаеян от Иран: Не знам какво направи нашият народ, за да заслужи това

  • 27 юни 2026 | 22:18
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Иранскията национал Рамин Реазеян продължи линията на негодувание след равенството, което лиши неговият тим от сигурно класиране в директните елиминации на Мондиал 2026.

Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава
Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

Иранците вкараха гол в добавеното време, който обаче бе отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР и сега играчите от Азия ще се надяват да попаднат в топ 8 на най-добрите завършили на трето място.

“Не знам какво да кажа. Не знам защо имаме такова нещастие, веднъж, два пъти, три пъти, четири, пет пъти... Не знам какво направи нашият народ, за да заслужи това. Надявам се, че все още можем да се класираме, за да може нашите граждани да се чувстват по-добре, те заслужават повече от това. Борихме се с всички сили. Нямаше значение дали ще умрем тази вечер. Просто искахме да направим народа си щастлив”, каза Реазеян.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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