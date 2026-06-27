Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

Националните отбори на Колумбия и Португалия излизат един срещу друг в най-вълнуващия мач от последната нощ на груповата фаза на Мондиал 2026. Двубоят в Маями от група „К“ е с начален час 2:30 българско време.

Срещата ще бъде излъчена на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от Мондиал 2026.

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Това ще бъде директен сблъсък за първото място в групата. В момента то се заема от Колумбия, която има 6 точки след двете си победи над Узбекистан с 3:1 и ДР Конго с 1:0. Това означава, че реми тази нощ ще е достатъчно на „лос кафетерос“ да завършат първи и най-вероятно да срещнат третия в група „L“ на 1/16-финалите. От друга страна, Португалия е задължена да победи, ако иска да спечели групата. В момента носителят на трофея в Лигата на нациите е втори със своите 4 точки след ремито 1:1 с конгоанците и погрома с 5:0 над узбекистанците. Това означава, че при равенство, а най-вероятно и при загуба, тимът ще запази сегашната си позиция, която ще го изправи срещу втория в група „L“ в следващия кръг.

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И двата тима влизат в мача с впечатляващи серии. Колумбия е в поредица от четири успеха, докато Португалия е непобедена в последните си седем срещи (пет победи и две ремита). Освен това двамата селекционери разполагат с впечатляващи състави, особено в атакуващ план. Нестор Лоренсо може да се похвали с офанзивни играчи като Луис Суарес, Луис Диас и Хамес Родригес, докато Роберто Мартинес може да избира от звезди като Кристиано Роналдо, Гонсало Рамош, Жоао Феликс, Рафаел Леао и Бруно Фернандеш.

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