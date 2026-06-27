Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Колумбия
  3. Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

  • 27 юни 2026 | 14:50
  • 508
  • 0

Националните отбори на Колумбия и Португалия излизат един срещу друг в най-вълнуващия мач от последната нощ на груповата фаза на Мондиал 2026. Двубоят в Маями от група „К“ е с начален час 2:30 българско време.

Срещата ще бъде излъчена на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от Мондиал 2026.

Селекционерът на Колумбия посочи от какво се нуждае отбора в сблъсъка с Португалия
Селекционерът на Колумбия посочи от какво се нуждае отбора в сблъсъка с Португалия

Това ще бъде директен сблъсък за първото място в групата. В момента то се заема от Колумбия, която има 6 точки след двете си победи над Узбекистан с 3:1 и ДР Конго с 1:0. Това означава, че реми тази нощ ще е достатъчно на „лос кафетерос“ да завършат първи и най-вероятно да срещнат третия в група „L“ на 1/16-финалите. От друга страна, Португалия е задължена да победи, ако иска да спечели групата. В момента носителят на трофея в Лигата на нациите е втори със своите 4 точки след ремито 1:1 с конгоанците и погрома с 5:0 над узбекистанците. Това означава, че при равенство, а най-вероятно и при загуба, тимът ще запази сегашната си позиция, която ще го изправи срещу втория в група „L“ в следващия кръг.

Роберто Мартинес: Започнахме да се готвим за мача срещу Колумбия още през март
Роберто Мартинес: Започнахме да се готвим за мача срещу Колумбия още през март

И двата тима влизат в мача с впечатляващи серии. Колумбия е в поредица от четири успеха, докато Португалия е непобедена в последните си седем срещи (пет победи и две ремита). Освен това двамата селекционери разполагат с впечатляващи състави, особено в атакуващ план. Нестор Лоренсо може да се похвали с офанзивни играчи като Луис Суарес, Луис Диас и Хамес Родригес, докато Роберто Мартинес може да избира от звезди като Кристиано Роналдо, Гонсало Рамош, Жоао Феликс, Рафаел Леао и Бруно Фернандеш.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Куп рекорди за Белгия и звездите на тима след погрома над Нова Зеландия

Куп рекорди за Белгия и звездите на тима след погрома над Нова Зеландия

  • 27 юни 2026 | 11:30
  • 2280
  • 1
Селекционерът на Колумбия посочи от какво се нуждае отбора в сблъсъка с Португалия

Селекционерът на Колумбия посочи от какво се нуждае отбора в сблъсъка с Португалия

  • 27 юни 2026 | 11:18
  • 570
  • 0
Тухел: Като цяло не се страхувам

Тухел: Като цяло не се страхувам

  • 27 юни 2026 | 10:55
  • 727
  • 4
Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

  • 27 юни 2026 | 10:33
  • 18954
  • 19
Руди Гарсия: Развиваме се и набираме скорост

Руди Гарсия: Развиваме се и набираме скорост

  • 27 юни 2026 | 10:27
  • 597
  • 0
Пап Тиау изтъкна важността на Садио Мане за Сенегал

Пап Тиау изтъкна важността на Садио Мане за Сенегал

  • 27 юни 2026 | 10:22
  • 531
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

  • 27 юни 2026 | 13:16
  • 7114
  • 29
Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

  • 27 юни 2026 | 10:33
  • 18954
  • 19
Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

  • 27 юни 2026 | 13:48
  • 4201
  • 0
Англия ще иска да се върне на победния път и да спечели групата срещу Панама

Англия ще иска да се върне на победния път и да спечели групата срещу Панама

  • 27 юни 2026 | 12:20
  • 924
  • 0
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 46647
  • 59