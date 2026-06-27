Селекционерът на Колумбия посочи от какво се нуждае отбора в сблъсъка с Португалия

Ceлекционерът на колумбийския национален отбор Нестор Лоренсо заяви, че футболистите му трябва да бъдат особено внимателни и тактически дисциплиниран в решителния мач от група К на Световното първенство срещу Португалия в събота, за да се справи със заплахите, очаквани от Витиня и Кристиано Роналдо. Колумбийците просто трябва да завършат наравно, за да станат победители в групата, но Лоренсо не приема нищо за даденост срещу съперник, който cмята за фаворит за спечелването на цялото Световно първенство.

„Ще се опитаме да запазим стила си и футболната си идентичност. Но без съмнение, ако искаме да извлечем положителен резултат, трябва да обърнем внимание на силните страни и характеристиките, които притежава Португалия“, започна Лоренсо изказването си пред журналистите на прескoнференция на стадион „Хард Рок“ в Маями, където те ще изиграят третата си среща в група „К“. „Това е един много добре организиран отбор, който е подготвен на световно ниво. Те имат треньор и играчи, които са на елитното ниво на световния футбол и това си личи в играта им“.

Лоренсо каза, че би предпочел да се изправи срещу Португалия или тим от същото ниво на по-късен етап в първенството, но е анализирал детайлно всеки аспект от играта им. „И Витиня, и Роналдо са решаващи играчи. Единият в организацията на играта и качеството на плеймейкър, а другият в завършващите удари“, добави той. „Така че и за двамата ще има персонално внимание. Изобщо нямаме право да ги оставим сами или да ги пренебрегнем. Надявам се само, че ние ще действаме като „добре смазана машина“. „Мисля, че утре се нуждаем от специална тактическа дисциплина, за да противодействаме както на начина, по който Витиня започва и управлява играта на отбора, така и на способността на Роналдо да завършва“, което изисква специално внимание.“

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С шест точки от победите над Узбекистан и ДР Конго, Колумбия вече е сигурна, че ще се върне в елиминационната фаза за първи път от 2018-а година насам. Но първото място в групата би трябвало да доведе до по-слаб опонент на осминафиналите. Лоренсо си призна, че няма да се преструва, че не е обмислил потенциалния път на Колумбия през турнира. „Влизаме в този мач с предимство, но се надяваме, че можем да играем страхотно утре и да го спечелим, защото мачът е от голямо значение“, каза той. „Без съмнение всички мислим за пътя на Свеновното по-нататък. И тези, които ви казват, че не ги интересува, и те мислят и правят сметки“. Попитан за състава, той каза, че няма да се различава много от финала за Копа Америка през 2024-а година, подсмихна се и продължи: „Когато ме наеха от федерацията на Колумбия, искаха просто да се класираме на това Световно първенство. А сега всички искат още. Така че, ако Бог даде, ще заведем Колумбия на най-високата възможна позиция в крайното класиране“.

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Снимки: Gettyimages