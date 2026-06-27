ДР Конго се гласи за атакуващ подход срещу Узбекистан

Националният отбор на ДР Конго ще предприеме офанзивен подход в последния си мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Узбекистан, заяви селекционерът Себастиен Десабър. Срещу първите си два опонента - Колумбия (0:1) и Португалия (1:1), френският специалист използваше дефанзивна формация с петима защитници, но с оглед на съперника в третия двубой, той ясно заяви, че ще има промяна в стратегията.

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"Португалия беше номер 5, а Колумбия номер 13 в ранглистата на ФИФА, така че умишлено решихме да играем във формация 5-3-2. Мисля, че се справихме добре и в двата мача, а срещу Колумбия загубихме само заради една малка грешка вляво. За утре ще организираме отбора по начин, по който да можем да отбележим, нека да сме ясни с това. Знаем какво трябва да направим, за да продължим напред", каза Себастиен Десабър.



Към момента тимът на ДР Конго е трети в група K със само една точка, но при победа ще си даде шанс за класиране като един от осемте най-силни отбори, завършили трети в групите си. Мачът между африканския тим и Узбекистан е утре от 2:30 българско време в Атланта, а по същото време ще играят Колумбия и Португалия в Маями.

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Снимки: Gettyimages