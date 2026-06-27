Важен играч на Ню Йорк Никс остава при шампионите с нов договор

Гардът Хосе Алварадо ще подпише нов договор с Ню Йорк Никс. Според информация на Шамс Чарания, 28-годишният баскетболист ще се откаже от опцията в настоящия си контракт, за да сключи ново споразумение за 3 години на стойност над 14 милиона долара.

New York guard Jose Alvarado is declining his $4.5 million player option and intends to sign a new three-year, $14-plus million deal to return to the Knicks, sources tell ESPN. Knicks made it a priority to retain the NY native who played key role on a historic championship team. pic.twitter.com/zZHXbOVorX — Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2026

Алварадо беше привлечен от Ню Орлиънс по време на сезона и имаше опция за 4,5 милиона долара. Той изигра ключова роля за спечелването на шампионската титла от Никс, влизайки като резерва на лидера на отбора Джейлън Брънсън. В четвъртия мач от финалната серия срещу Сан Антонио Спърс, когато Ню Йорк направи обрат от 29 точки пасив, Алварадо беше на паркета заедно с Брънсън през по-голямата част от последната четвърт, като се отличи с 8 точки и 3 асистенции.

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Снимки: Gettyimages