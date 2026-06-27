Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Важен играч на Ню Йорк Никс остава при шампионите с нов договор

Важен играч на Ню Йорк Никс остава при шампионите с нов договор

  • 27 юни 2026 | 08:49
  • 420
  • 0
Важен играч на Ню Йорк Никс остава при шампионите с нов договор

Гардът Хосе Алварадо ще подпише нов договор с Ню Йорк Никс. Според информация на Шамс Чарания, 28-годишният баскетболист ще се откаже от опцията в настоящия си контракт, за да сключи ново споразумение за 3 години на стойност над 14 милиона долара.

Алварадо беше привлечен от Ню Орлиънс по време на сезона и имаше опция за 4,5 милиона долара. Той изигра ключова роля за спечелването на шампионската титла от Никс, влизайки като резерва на лидера на отбора Джейлън Брънсън. В четвъртия мач от финалната серия срещу Сан Антонио Спърс, когато Ню Йорк направи обрат от 29 точки пасив, Алварадо беше на паркета заедно с Брънсън през по-голямата част от последната четвърт, като се отличи с 8 точки и 3 асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Лоша новина за България преди важния мач с Норвегия

Лоша новина за България преди важния мач с Норвегия

  • 26 юни 2026 | 20:48
  • 11685
  • 3
Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

  • 26 юни 2026 | 20:18
  • 1236
  • 0
Националният отбор на България на колички ще участва на Европейското първенство в Хърватия

Националният отбор на България на колички ще участва на Европейското първенство в Хърватия

  • 26 юни 2026 | 20:02
  • 913
  • 0
Детройт взе тройкаджия от Оклахома Сити Тъндър

Детройт взе тройкаджия от Оклахома Сити Тъндър

  • 26 юни 2026 | 19:01
  • 1314
  • 0
Още един български талант ще се изявява в САЩ през новия сезон

Още един български талант ще се изявява в САЩ през новия сезон

  • 26 юни 2026 | 18:31
  • 1028
  • 3
Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

  • 26 юни 2026 | 17:40
  • 9860
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 36901
  • 50
Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

  • 27 юни 2026 | 07:58
  • 18922
  • 7
Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

  • 27 юни 2026 | 08:04
  • 22470
  • 19
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

  • 27 юни 2026 | 05:02
  • 30342
  • 12
Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 50039
  • 126
Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

Сенегал даде сериозна заявка за 1/16-финалите с бой по десетима от Ирак

  • 27 юни 2026 | 00:05
  • 19668
  • 2