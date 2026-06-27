България излиза за победа срещу Канада в Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес поредния си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу коравия тим на Канада в третата си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Двубоят е тази вечер от 17,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България изпусна Словения след страхотна петгеймова драма

"Лъвовете" започнаха страхотно на турнира, като удариха световния шампион Италия с 3:2 гейма, след което изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения с 2:3.

Украйна даде гейм на Канада, но записа трета поредна победа

От друга страна Канада стартира с две загуби с по 1:3 - от Словения и отлично представящия се до момента тим на Украйна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google