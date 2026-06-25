Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 25 юни 2026 | 21:09
  • 865
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес поредния си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна.

България излиза срещу Словения за нова победа в Лигата на нациите
България излиза срещу Словения за нова победа в Лигата на нациите

Двубоят е тази вечер от 21,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

"Лъвовете" започнаха страхотно на турнира, като удариха световния шампион Италия с 3:2 гейма вчера.

Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България
Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България

От друга страна Словения също стартира с доста трудна победа - 3:1 срещу Канада.

Двата тима играха помежду си за последно на Световното първенство във Филипините миналата година, като в предварителната група България измъкна драматична победа с 3:2, а впоследствие достигна до финала.

БЪЛГАРИЯ - СЛОВЕНИЯ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич, Тончек Щерн, Тине Урнаут, Ник Муянович, Ален Пайенк, Ян Кожамерник - Яни Ковачич-либеро

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U18 отвя Молдова за 1 час на Балканиадата

България U18 отвя Молдова за 1 час на Балканиадата

  • 25 юни 2026 | 15:38
  • 1232
  • 0
България U22 години победи Португалия, контузия извади Кристиан Титрийски от Евро 2026

България U22 години победи Португалия, контузия извади Кристиан Титрийски от Евро 2026

  • 25 юни 2026 | 15:18
  • 2014
  • 11
Олег Плотницкий: Красива победа над Бразилия!

Олег Плотницкий: Красива победа над Бразилия!

  • 25 юни 2026 | 13:38
  • 1486
  • 0
Охлаждаща пауза спаси мачовете в Орлеан

Охлаждаща пауза спаси мачовете в Орлеан

  • 25 юни 2026 | 13:21
  • 1038
  • 1
България U18 започва участието си на Балканиадата срещу Молдова

България U18 започва участието си на Балканиадата срещу Молдова

  • 25 юни 2026 | 11:00
  • 690
  • 0
Волейболна лига на нациите: Ще станат ли известни младите таланти на изданието през 2026 г.?

Волейболна лига на нациите: Ще станат ли известни младите таланти на изданието през 2026 г.?

  • 25 юни 2026 | 10:28
  • 1568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 15496
  • 46
Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

  • 25 юни 2026 | 19:55
  • 14772
  • 29
ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 26143
  • 147
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 22988
  • 18
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 11962
  • 13