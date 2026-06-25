Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес поредния си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна.
България излиза срещу Словения за нова победа в Лигата на нациите
Двубоят е тази вечер от 21,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите
"Лъвовете" започнаха страхотно на турнира, като удариха световния шампион Италия с 3:2 гейма вчера.
Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България
От друга страна Словения също стартира с доста трудна победа - 3:1 срещу Канада.
Двата тима играха помежду си за последно на Световното първенство във Филипините миналата година, като в предварителната група България измъкна драматична победа с 3:2, а впоследствие достигна до финала.
БЪЛГАРИЯ - СЛОВЕНИЯ 0:0 (0:0)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич, Тончек Щерн, Тине Урнаут, Ник Муянович, Ален Пайенк, Ян Кожамерник - Яни Ковачич-либеро
Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google