Давидович Фокина се класира за финала в Майорка

Представителят на домакините Алехандро Давидович Фокина се класира за финала на турнира на трева от сериите АТР 250 в Майорка (Испания) с награден фонд 612 620 евро.

Поставеният под номер 2 в схемата испанец победи пред родна публика Фабиан Марожан (Унгария) след обрат с 5:7, 6:2, 6:4.

Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Фокина на полуфиналите отстрани първата ракета на България Григор Димитров.

В спора за трофея утре испанецът ще играе срещу американеца Итън Куин, който надделя над Нуно Боржеш (Португалия) с 6:1, 6:2.

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