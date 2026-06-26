Медисън Кийс и Татяна Мария ще играят за титлата в Ийстбърн

Двукратната шампионка Медисън Кийс и Татяна Мария се класираха за финала на турнира по тенис на трева WТА 250 в Ийстбърн (Англия) с награден фонд от 499 хиляди долара.

Американката Кийс, поставена под номер 2, спечели първия сет срещу Петра Марчинко с 6:1, след което участващата в основната схема като "щастлива губеща" хърватка прекрати участието си в двубоя заради контузия.

На финала шампионката от 2014 и 2023 година ще се изправи срещу Татяна Мария. Германската представителка победи с 6:1 в първата част бившата шампионка и трета поставена Елена Остапенко. Латвийката се отказа да доиграе мача при 2:1 в своя полза във втория сет заради вирусно заболяване.

31-годишната Кийс води с 3:1 успеха в двубоите срещу Мария. Американската тенисистка има 10 титли от турнирите на УТА, докато 38-годишната германка е с 4 шампионски трофея на сингъл до момента.

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