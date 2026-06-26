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Мондиал 2026: Норвегия - Франция
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  3. Юго Юмбер и Зизу Бергс ще спорят за титлата в Ийстбърн

Юго Юмбер и Зизу Бергс ще спорят за титлата в Ийстбърн

  • 26 юни 2026 | 22:39
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Юго Юмбер и Зизу Бергс ще спорят за титлата в Ийстбърн

Французинът Юго Юмбер и белгиецът Зизу Бергс ще играят на финала на турнира на трева от сериите АТР 250 в Ийстбърн, Великобритания.

Двамата се справиха с представители на домакините от Великобритания и в събота ще имат възможност да завоюват първа титла за сезона. За Бергс тя би била първа изобщо на ниво АТР.

По-впечатляващият успех обаче бе този на Юмбер, който победи със 7:5, 6:3 бившия номер 4 в света Джак Дрейпър.Французинът реализира един пробив в самия край на първия сет, а във втория успя да спечели подаването на британеца за 4:2 гейма, след като преди това бе отразил четири възможности за пробив при 1:1 гейма.

Бергс пък трябваше да прави обрат срещу "щастливия губещ" от квалификациите Тоби Самюел и го отстрани след 4:6, 7:6(5), 6:2, лишавайки съперника си от възможността да играе първи финал на турнир на ниво АТР.

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Снимки: Imago

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