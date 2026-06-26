Австриец спря Нестеров за финал в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров приключи участието си на полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис на клей от серията "Чалънжър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив“.

23-годишният българин отстъпи след оспорвана битка пред Сандро Коп (Австрия) с 2:6, 6:3, 4:6. Двубоят продължи 2 часа и 36 минути и предложи множество драматични разигравания и обрати.

Въпреки поражението, Нестеров записа най-доброто си представяне в турнир от категория „Чалънджър“, достигайки за първи път в кариерата си до полуфинал на това ниво. Благодарение на отличното си представяне в Пловдив той спечели 14 точки за световната ранглиста и през следващата седмица ще се изкачи в топ 370 на света, което ще бъде рекордно класиране в кариерата му.

Българинът започна трудно срещата и допусна пробив още в първия гейм, а впоследствие загуби подаването си още веднъж в седмия гейм, което позволи на Коп да затвори първия сет с 6:2. Във втората част Нестеров значително повиши нивото си на игра. Той спечели три поредни гейма и поведе с 4:1, а при 5:3 сервира за сета. Българинът отрази точка за пробив и успя да изравни резултата след 6:3.

Решителният трети сет беше изключително драматичен и продължи 64 минути. При 3:3 Нестеров пропусна възможност за пробив, а в следващия гейм загуби подаването си за 3:5. Българинът обаче демонстрира характер и веднага върна пробива, намалявайки изоставането си на 4:5. В последния сервис гейм обаче не успя да удържи подаването си и така приключи участието си в турнира.

В неделя от 17:00 часа Сандро Коп ще се изправи срещу испанеца Иняки Монтес-Де Ла Торе на финала на сингъл. Преди това, от 15:00 часа, ще се проведе финалът на двойки, в който Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия) ще се изправят срещу нидерландския тандем Ярно Янс и Нилс Вискер.

Входът за всички срещи от турнира е свободен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google