Юношите на България до 14 години със сребро на турнир от Европейската отборна лятна купа по тенис, класираха се за финалите на най-добрите 8 отбора в Европа

Юношите на България до 14 години станаха сребърни медалисти на турнир от Европейската отборна лятна купа по тенис в Бремен (Германия).

Българчетата отстъпиха на финала с 1:2 победи на Франция, след като преди това постигнаха победи с по 3:0 над домакините от Германия и Норвегия. С този успех България се класира за финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които ще се проведат във Валенсия (Испания) от 29 юни до 1 юли.

Националите ще бъдат непоставени в жребия, който ще се проведе в неделя, а евентуалните им съперници са отборите на Швейцария, Словакия и Великобритания.

Срещу Франция Александър Борисов спечели своя мач на сингъл, а поражения претърпяха Емил Алексиев и на двойки Бруно Дженев и Борисов.

България е в състав Бруно Дженев (ТК Макс Про 2020, Пловдив), Александър Борисов (ТК Макс Про 2020, Пловдив) и Емил Алексиев (ТК Виа Тенис Стар, София) с капитан Христо Валеов.

Междувременно, девойките на България до 14 години завършиха на трето място на турнир от Европейската отборна лятна купа в Румъния. Българките спечелиха днешния спор за бронзовите медали срещу домакините от Румъния с 2:1 победи.

България се представи в състав Симона Попова (ТК Пловдив 1981, Пловдив), Карла Бързакова (ТК НСА, София) и Рая Петкова (ТК Левски, София) с капитан Николай Драганов, съобщават от БФ Тенис.

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