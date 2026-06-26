Наоми Осака с първи финал на трева в кариерата си

Бившата номер 1 в световната ранглиста Наоми Осака се класира за финала на турнира по тенис от категория WТА 500 в Бад Хомбург (Германия) с награден фонд 1 049 083 евро.

Поставената под номер 6 в схемата японка победи китайката Синюй Ван с 6:3, 6:3 за 70 минути в екстремно горещото време.

Осака, която е спечелила четири титли от "Големия шлем" на сингъл в кариерата си - две на Откритото първенство на Австралия и две на Откритото първенство на САЩ, достигна до първи финал на тревна настилка в кариерата си.

В съботния финал японката ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова, четвърта поставена, или румънската квалификантка Елена-Габриела Русе. Този мач беше прекъснат заради топлото време след първия сет, спечелен с 6:4 от Мухова.

Осака не е печелила титла повече от пет години след Откритото първенство на Австралия през 2021 година. Бад Хомбург е четвъртият ѝ финал от WТА оттогава.

Температурите бяха около 30 градуса по Целзий, а с евентуално още по-високи, очаквани в събота, организаторите решиха да преместят финала с два часа и половина напред.

„Тази корекция в графика е направена в отговор на изключителни тежките метеорологични условия и отразява нашия ангажимент да дадем приоритет на здравето, безопасността и благополучието на всички присъстващи на събитието“, се казва в изявление на организаторите.

Бад Хомбург е подгряващ за турнира от "Големия шлем" "Уимбълдън", който започва в понеделник и където Осака никога не е стигала по-далеч от третия кръг.

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