Лоша новина за България преди важния мач с Норвегия

Мъжкият национален отбор по баскетбол няма да може да разчита на новото попълнение в тима - американеца Умоджа Гибсън, разкриха от представителния ни тим пред Sportal.bg.

Гардът не беше картотекиран за изключително важния мач на "лъвовете" с Норвегия от предваклификациите за ЕвроБаскет 2029, който ще се изиграе на 5 юли от 19:30 часа в "Арена Ботевград". Причина за това стана забавянето на документите свързани с издаването на българския му паспорт.

Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

Така, селекционерът на "трикольорите" Любомир Минчев ще може да разчита на двамата българи в състава на тази позиция Константин Тошков и Александър Гавалюгов, който пък имаше проблеми с кръста и не взе участие в двете контроли със Северна Македония.

Добрата новина пък е включването на суперзвездата на националния ни отбор Александър Везенков, който започва тренировки със своите съотборници на 28 юни (неделя).

България се нуждае от задължителна победа с 10 или повече точки, за да се класира за основните пресявки за Европейското първенство през 2029 година.

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Снимки: Владимир Иванов