Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака зад ъгъла

Уругвай и Испания се изправят в двубой от третия кръг в група “Н” на Световното първенство. Мачът е от 03:00 часа българско време идната нощ в Гуадалахара. По същото време съперници в другата среща от групата са Кабо Верде и Саудитска Арабия.

Преди тези последни мачове нищо не е решено, като испанците имат предимството, че само те са постигнали победа досега - 4:0 над саудитите в миналия кръг. Макар да изглежда странно на фона на класирането, на теория европейският шампион все още не е сигурен за продължаване напред, но на практика той ще продължи дори и като трети.

Залогът за първото място в групата е огромен, защото вторият ще трябва на 1/16-финалите да се “натресе” на световния шампион Аржентина. Победителят пък ще спори с втория в групата на “албиселесте”, който ще или Австрия, или Алжир.

При испанците всичко изглежда спокойно на фона на победата в миналия кръг, която веднага свали напрежението, породено от изненадващото 0:0 срещу Кабо Верде на старта. Медиите на Пиринейския п-ов са убедени, че селекционерът Луис де ла Фуенте ще заложи на водещите си футболисти, като е много вероятно да повтори 11-те от предишния кръг.

И докато в редиците на Испания всичко изглежда под контрол, не такава е ситуацията в лагера на Уругвай. Появиха се информации за скандал между селекционера Марсело Биелса и футболистите, което е всичко, но не и гаранция за силна игра на тима.

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