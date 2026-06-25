Джеси Марш: Малките моменти решиха мача

Селекционерът на Канада Джеси Марш не скри разочарованието си след загубата с 1:2 от Швейцария, но въпреки това отличи раздаването на своите футболисти и пое пълна отговорност за тактическия изход на срещата. Според него малките моменти са решили изхода на двубоя.

„Знам, че нашият отбор има сърце, нали? Знам, че имаме група от момчета, които ще дадат абсолютно всичко във всеки един момент. И това е нещо, с което трябва изключително много да се гордеем. Въпросът е просто в управлението на малките моменти. Дори в самия старт на мача ми се стори, че бяхме малко колебливи, не бяхме достатъчно агресивни и не спринтирахме достатъчно", започна Марш.

"Нека се фокусираме върху позитивните неща. Ще се фокусираме върху реакцията ни. Отново видяхме добри включвания от момчетата, които влязоха от пейката", допълни специалистът..

"Единственото нещо, което ми се иска да бях направил по различен начин, е да бях преминал към схема с петима защитници на полувремето, за да заключим наистина нещата. И когато мачът тръгна по този начин след почивката, тогава очевидно съжалявах, че не го направих. Мисля, че бях длъжен да го направя“, призна чистосърдечно американецът.

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Снимки: Gettyimages