Смениха часа на мача България - Норвегия

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България приема Норвегия в решаващ мач за основните квалификации на ЕвроБаскет 2029 на 5 юли в "Арена Ботевград", като организаторите обявиха нов час за срещата. Вместо в 19:00 часа, двубоят ще започне в 19:30 часа, обявиха от БФБаскетбол.

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"Поради телевизионното излъчване по bTV, срещата между България и Норвегия на 5 юли в „Арена Ботевград“ ще започне в 19:30 ч.", написаха от федерацията в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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