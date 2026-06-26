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  3. Антонели потвърди, че в Мерцедес ще има заповеди от бокса

Антонели потвърди, че в Мерцедес ще има заповеди от бокса

  • 26 юни 2026 | 10:53
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Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели потвърди, че от Гран При на Австрия в Мерцедес ще има заповеди от бокса, които ще се налагат в определени ситуации.

Преди началото на уикенда на „Ред Бул Ринг“ италианецът се върна към събитията от Барселона преди две седмици. Тогава той и съотборникът му Джордж Ръсел влязоха в дуел, който им коства доста време и в крайна сметка беше една от причините, които позволиха на Люис Хамилтън да спечели с Ферари.

„Имахме среща по въпроса и Тото беше достатъчно ясен. Ако се озовем в ситуация като в Барселона, когато сме притиснати от нашите съперници, ще има заповеди от бокса, особено, ако една от двете коли показва, че има по-добро темпо. Ако, обаче, ние се борим помежду си без да сме притиснати от нашите съперници, ще бъдем свободни да се борим, както беше в Монреал“, каза Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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