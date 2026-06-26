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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Турция - САЩ
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  3. Ерве Ренар: Не бяхме готови за това Световно първенство

Ерве Ренар: Не бяхме готови за това Световно първенство

  • 26 юни 2026 | 06:22
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Селекционерът на националния отбор на Тунис Ерве Ренар коментира поражението на тима си от Нидерландия с 1:3 в мач от група "F" на Световното първенство.

„Очевидно е, че не бяхме подготвени за този Мондиал, тук няма какво да се обсъжда. Това е голям турнир с много силни отбори, особено в тази група, която беше изключително трудна“, заяви Ренар.

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Тунизийците завършиха на последното място в групата. Тимът не успя да спечели нито една точка в трите си изиграни мача.

Тива беше седмо участие на Тунис на световни финали, като отборът нито веднъж не е прескачал груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages

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