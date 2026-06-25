FaZе представи изненадващ нов снайперист

Отборът на FaZe официално привлече под наем Джейсън "JBOEN" Бо Нилсен от академията на BIG до края на 2026 година.

Say hello to our new AWPer. 🎯



Joining us on loan from BIG for the remainder of 2026, please welcome @JBOENcs 🤝 pic.twitter.com/4Fi7SnLzCQ — FaZe Esports (@FaZeEsports) June 25, 2026

19-годишният датчанин, №34 в класацията HLTV Prospects, идва след изваждането на broky от титулярния състав.

Официално: FaZe извади снайпериста broky от титулярната си петица

Очаква се към отбора да се присъедини и Раян "Neityu" Обри. Първият турнир на обновения състав ще бъде XSE Pro League, който стартира на 1 юли.

Снимка: FaZe Esports

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