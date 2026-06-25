FaZе представи изненадващ нов снайперист

Отборът на FaZe официално привлече под наем Джейсън "JBOEN" Бо Нилсен от академията на BIG до края на 2026 година.
19-годишният датчанин, №34 в класацията HLTV Prospects, идва след изваждането на broky от титулярния състав.
Официално: FaZe извади снайпериста broky от титулярната си петица
Очаква се към отбора да се присъедини и Раян "Neityu" Обри. Първият турнир на обновения състав ще бъде XSE Pro League, който стартира на 1 юли.
Снимка: FaZe EsportsДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google