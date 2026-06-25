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Мондиал 2026: Еквадор - Германия
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  3. FaZе представи изненадващ нов снайперист

FaZе представи изненадващ нов снайперист

  • 25 юни 2026 | 23:52
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FaZе представи изненадващ нов снайперист

Отборът на FaZe официално привлече под наем Джейсън "JBOEN" Бо Нилсен от академията на BIG до края на 2026 година.

19-годишният датчанин, №34 в класацията HLTV Prospects, идва след изваждането на broky от титулярния състав.

Официално: FaZe извади снайпериста broky от титулярната си петица
Официално: FaZe извади снайпериста broky от титулярната си петица

Очаква се към отбора да се присъедини и Раян "Neityu" Обри. Първият турнир на обновения състав ще бъде XSE Pro League, който стартира на 1 юли.

Снимка: FaZe Esports

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