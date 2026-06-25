Официално: FaZe извади снайпериста broky от титулярната си петица

Отборът на FaZe официално обяви, че Хелвис "broky" Саукантс е изваден от стартовия състав и преминава на резервната скамейка. Латвийският снайперист беше част от FaZe от 2019 година, като спечели 11 трофея, сред които Пейджърът в Антверпен и Intel Grand Slam.

След спад във формата през последните сезони организацията реши да направи промяна.Очаква се FaZe скоро да привлече нов AWP играч, като сред спряганите имена е Antonio "MartinezSa" Martinez. Отборът трябва да оформи състава си преди участието на XSE Pro League, която започва на 1 юли.

Снимка: HLTV

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